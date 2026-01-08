Côte d’Ivoire : la consommation d’une boisson frelatée fait 06 victimes

En Côte d’Ivoire, la consommation d’une boisson frelatée de fabrication locale, communément appelée « koutoukou », a fait six victimes, dont un décès, à Angouakro, village situé à 11 km de M’Bahiakro, dans le département de Ouellé (région de l’Iffou, Centre-Est), affirme l’Agence Ivoirienne de Presse.

Selon le chef du village, Koffi Kouadio, les six personnes, toutes issues d’une même famille, ont consommé le dimanche 4 janvier 2026 environ un litre de cette boisson. Peu après, elles ont ressenti de violentes douleurs abdominales.

L’une des victimes, Kouakou Kan Roland (KKR), est décédée, tandis que les cinq autres ont été évacuées à l’hôpital général de M’Bahiakro, d’où elles sont sorties le lundi 5 janvier. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Ouellé, appuyés par l’infirmier Amani Toto du Centre de santé urbain (CSU) d’Ananda, ont effectué les premiers constats, concluant à une intoxication.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte et un échantillon du « koutoukou » incriminé a été envoyé à l’hôpital général de M’Bahiakro pour analyses.