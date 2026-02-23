Côte d’Ivoire : Jean Christian Konan placé en détention provisoire dans une affaire d’escroquerie

En Côte d’Ivoire, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Bingerville a apporté des précisions sur la procédure visant Jean Christian Konan, lanceur d’alerte, arrêté et placé en détention provisoire.

Dans un communiqué daté du 23 février 2026, la procureure, Essienne Josiane Adrah, indique que M. Konan Andi Jean-Christian, connu sous le nom de Jean Christian Konan et alias JCK, a été interpellé le 16 février 2025, en exécution d’un mandat d’arrêt émis à son encontre. Selon le parquet, ce mandat avait été délivré le 20 novembre 2025 par le juge d’instruction du 2ᵉ cabinet du tribunal dans le cadre d’une information judiciaire pour escroquerie à grande échelle. Présenté au juge le 20 février 2026, Jean Christian Konan a été notifié de son inculpation avant d’être placé sous mandat de dépôt. Le montant en jeu s’élève à 80 millions de francs CFA.

Le parquet rappelle que le lanceur d’alerte avait été convoqué à plusieurs reprises sans répondre aux convocations, ce qui a motivé la décision du juge. La procédure ne concerne pas uniquement M. Konan. Elle implique également Mme Konan Kouassi Muriel Aya, placée sous contrôle judiciaire, ainsi que M. Konan Marc Michael, actuellement recherché par les autorités. Aucune précision supplémentaire n’a été donnée sur l’évolution de l’affaire.

L’arrestation de Jean-Christian Konan intervient dans un contexte de polémique sur les réseaux sociaux. Fin janvier, il avait dénoncé des remblayages jugés anarchiques à M’Pouto, dans la commune de Cocody, mettant en cause certaines structures privées et particuliers. Ses révélations avaient suscité un vif débat en ligne.

Dans un premier communiqué, le procureur avait précisé que son interpellation faisait suite à huit plaintes déposées par des particuliers et des structures privées, confirmant que les faits reprochés portaient sur des escroqueries estimées à 80 millions de FCFA.