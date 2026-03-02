Côte d’Ivoire : Ibrahim Zigui présente ses excuses au Conseil constitutionnel

L’activiste politique ivoirien Ibrahim ZIGUI, proche du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) de l’ancien président Laurent Gbagbo et détenu depuis septembre 2025, a présenté des excuses publiques au Conseil constitutionnel après la diffusion d’une vidéo controversée quelques jours avant l’élection présidentielle.

Dans cette vidéo, relayée sur les réseaux sociaux fin août 2025, Ibrahim ZIGUI mettait en cause le Conseil constitutionnel et sa présidente, Mémé Chantal Camara, à la veille de la validation des candidatures à la présidentielle. « J’ai publié une vidéo impliquant le Conseil constitutionnel et sa présidente. Aujourd’hui, avec du recul, je reconnais que c’était très déplacé et irrespectueux », a déclaré l’activiste dans un communiqué.

Ibrahim ZIGUI a exprimé des excuses formelles à l’institution, à sa présidente, aux autorités ivoiriennes et à l’ensemble de la population : « Je présente mes sincères excuses aux autorités ivoiriennes ainsi qu’à toute la population que j’ai pu blesser avec mes publications. »

Appelant au pardon dans le contexte de la période de pénitence chrétienne et musulmane, il a ajouté : « Je prie Dieu que Mémé Chantal Camara m’accorde son pardon. » À ce jour, aucune réaction officielle du Conseil constitutionnel n’a été communiquée.