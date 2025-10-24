Côte d’Ivoire : Ahoua Don Mello répond à Laurent Gbagbo à la veille du scrutin

À moins de 48 heures du scrutin présidentiel du samedi 25 octobre 2025, la scène politique ivoirienne est secouée par un nouvel échange à distance entre Laurent Gbagbo et Ahoua Don Mello.

L’ancien ministre, aujourd’hui vice-président de l’Alliance des BRICS, a tenu à clarifier sa position après les propos du président du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), selon lesquels « la candidature de Don Mello n’a jamais été un sujet de débat au sein du parti ». Dans une interview accordée au journaliste Alain Foka, Laurent Gbagbo a affirmé qu’il « n’appelle à voter pour aucun candidat, y compris Ahoua Don Mello ». Une déclaration perçue comme une prise de distance nette vis-à-vis de son ancien collaborateur, désormais candidat indépendant à la présidence.

En réaction, Ahoua Don Mello, ancien proche de l’ex-chef d’État, a tenu à rétablir certains faits tout en adoptant un ton mesuré. « Peut-être a-t-il oublié la note interne que je lui ai adressée et qu’il a transmise à une commission avec laquelle j’ai échangé plusieurs heures. Peut-être n’a-t-il pas eu de retour, je ne saurais le dire. Mais une chose est sûre : je lui ai bien soumis cette note, qui a d’ailleurs fuité dans la presse », a-t-il déclaré, affirmant que le débat sur sa candidature avait bel et bien existé au sein du PPA-CI.

L’ingénieur et homme politique a également exprimé son incompréhension face aux divisions internes qui minent le parti fondé par Laurent Gbagbo. « Je comprends désormais mieux les crises internes, les luttes de clans et les tendances au sein du parti. Cela me conforte dans ma position : il faut avancer », a-t-il confié, signifiant sa volonté de tourner la page et de poursuivre sa route politique.

Ahoua Don Mello se présente comme le représentant d’une nouvelle génération et plaide pour une transition politique assumée. « La politique, c’est une course de relais. Il compte se retirer, moi, je compte prendre le témoin pour relever les défis actuels », a-t-il déclaré. Tout en reconnaissant à Laurent Gbagbo le droit de ne soutenir aucun candidat, il rappelle la fidélité de son engagement passé : « C’est son droit de dire qu’il n’appelle à voter pour personne, y compris moi. Pour ma part, je l’ai soutenu pendant quarante ans. D’autres jeunes me soutiendront aussi, peut-être plus longtemps, je l’espère. »

À la veille du scrutin, le climat politique reste tendu au sein de l’opposition, déterminée à mettre fin au régime du président Alassane Ouattara. Tandis que le camp Gbagbo prône le boycott et les manifestations de rue, Ahoua Don Mello, soutenu par Charles Blé Goudé et Simone Ehivet Gbagbo, défend une autre voie : celle du changement par les urnes.