Côte d’Ivoire : décès de Léopoldine Tiézan Coffie, vice-présidente du PDCI-RDA

La vice-présidente du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), Léopoldine Tiézan Coffie, est décédée dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 février 2026 à Abidjan, affirme l’Agence Ivoirienne de Presse.

Née en 1950, Léopoldine Tiézan Coffie était une figure majeure de la politique ivoirienne et une personnalité emblématique du PDCI-RDA. Dans les années 1990, elle a présidé l’Union des Femmes du PDCI (UFPDCI).

Sous la présidence d’Henri Konan Bédié, elle a occupé le poste de ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme. Depuis 2013, elle faisait partie du bureau politique du parti et assurait les fonctions de déléguée départementale du PDCI à Daloa.

En novembre 2019, elle a été nommée vice-présidente du PDCI-RDA et présidente du Réseau international des femmes pour des actions affirmatives (RIFAA). En novembre 2024, elle a joué un rôle déterminant dans l’intégration d’Horé Félix Lourougnon, ancien cadre du RHDP, au sein du PDCI.