Côte d’Ivoire : décès de l’acteur Pode Désiré

Le cinéma ivoirien est en deuil. L’acteur Pode Désiré est décédé ce mardi 31 mars 2026 à Abidjan, des suites d’une maladie qui l’affaiblissait depuis plusieurs mois, selon des informations recueillies auprès de ses proches.

Comédien apprécié du public, il s’était illustré dans plusieurs séries locales, où son jeu authentique et son charisme lui avaient permis de se faire une place de choix. Au fil des années, il était devenu un visage incontournable du paysage audiovisuel ivoirien, contribuant activement à la promotion et au rayonnement du cinéma national.

Souffrant depuis un certain temps, Pode Désiré avait bénéficié d’élans de solidarité, notamment du soutien financier de Stéphane Agbré, ainsi que de nombreux admirateurs. Malgré ces appuis, son état de santé ne s’était pas amélioré. Une semaine avant son décès, il avait lui-même alerté sur la gravité de sa situation à travers une publication sur ses réseaux sociaux.

Sa disparition laisse un grand vide dans le milieu artistique ivoirien. Depuis l’annonce de sa mort, les hommages se multiplient, saluant à la fois son talent et sa détermination face à l’adversité.