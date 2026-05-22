Patrick Bruel accusé de violences sexuelles : Amanda Sthers célèbre une heureuse nouvelle

Amanda Sthers, ex-compagne de Patrick Bruel et mère de leurs deux fils, célèbre le succès de sa pièce Le rôti à la Comédie Saint‑Martin, alors que l’interprète de Place des Grands Hommes est au cœur d’accusations de violences sexuelles et continue d’assurer son innocence. Le 21 mai, Le rôti figurait en tête des ventes sur le site Ticketac avant d’être dépassé par le thriller ADN, tandis que Patrick Bruel joue actuellement dans Deuxième partie au Théâtre Édouard VII, représentations prévues jusqu’au 7 juin.

Patrick Bruel, 67 ans, est visé par plusieurs témoignages et au moins dix plaintes en France et en Belgique pour des faits qualifiés de « viols » et « agressions sexuelles ». Sur son compte Instagram, il a nié ces accusations, parlant de « rumeurs » et affirmant qu’il n’avait « jamais forcé » personne. L’artiste bénéficie de la présomption d’innocence.

De son côté, Amanda Sthers est restée discrète sur ces plaintes. Écrivaine et scénariste, elle a toutefois partagé le 21 mai une information professionnelle : sa pièce Le rôti se joue actuellement à la Comédie Saint‑Martin et connaît une forte affluence, selon les données de réservation consultées ce jour‑là. Elle n’a pas, à ce stade, publié de commentaire public sur les accusations visant son ancien compagnon.

Affaire Patrick Bruel : son ex, Amanda Sthers, aux anges

La pièce d’Amanda Sthers est présentée sur les plateformes de billetterie comme « une comédie aussi savoureuse qu’explosive ». Le succès de la pièce a suscité de nombreux messages de soutien à l’écrivaine sur les réseaux sociaux. Parmi les commentaires rapportés figurent des formules de soutien au « clan » familial et des marques d’affection pour elle et ses enfants.

Amanda Sthers a partagé des extraits de ces messages dans sa story Instagram. Des abonnés lui ont adressé des encouragements tels que « Courage à tout le clan, on est avec vous », « Je suis si triste pour vous et vos enfants » et « Vous êtes extraordinaires et une femme très courageuse. Vous aurez toujours mon soutien », citations relayées par la page ayant rendu compte de ces publications.

Sur la scène politique et médiatique, plusieurs personnalités ont pris position ou exprimé leur opinion concernant les accusations visant Patrick Bruel. Sur BFM TV, Marine Le Pen a condamné les comportements dénoncés, déclarant que « tous ces gens qui sont accusés de se comporter comme des porcs avec les femmes, c’est une véritable honte ». L’ancienne Miss Nathalie Marquay a indiqué ne pas pouvoir trancher entre les parties, évoquant son attachement à Bruel et son estime pour la plaignante Flavie Flament. La chanteuse Lio, citée dans la couverture médiatique, a affirmé que « tout le monde savait » et a invité l’artiste à « se faire soigner », propos rapportés par la presse.

Patrick Bruel poursuit ses représentations dans Deuxième partie au Théâtre Édouard VII, tandis que Amanda Sthers continue d’exploiter Le rôti à la Comédie Saint‑Martin, où la pièce a attiré un large public selon les billetteries consultées le 21 mai. Ses publications et les réactions d’abonnés constituent, à ce jour, les éléments publics rendus disponibles par l’autrice.