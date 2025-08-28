PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Côte d’Ivoire : Crisis Group alerte sur une possible ingérence russe avant la présidentielle

Côte d’Ivoire : Crisis Group alerte sur une possible ingérence russe avant la présidentielle

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Vladimir Poutine, président de la Russie
Vladimir Poutine, président de la Russie @AFP
- Publicité-

À quelques mois de l’élection présidentielle d’octobre 2025, la Côte d’Ivoire traverse une période de crispations politiques et de méfiance autour du processus électoral. Dans ce climat tendu, l’ONG Crisis Group met en garde contre une tentative d’ingérence de la Russie, qui chercherait à profiter d’un scrutin potentiellement contesté.

Selon le site d’information ivoirien Afriksoir, Moscou déploie depuis plusieurs années une stratégie d’influence en Afrique de l’Ouest, avec un intérêt marqué pour les pays francophones. En tant que moteur économique et diplomatique de la région, la Côte d’Ivoire apparaît comme une cible privilégiée.

Selon Crisis Group, plusieurs signaux sont préoccupants : l’ambassade de Russie à Abidjan a renforcé ses effectifs, multipliés par 1,5 à 3 et les campagnes de désinformation se multiplient sur les réseaux sociaux, souvent dirigées contre le pouvoir ivoirien ou attisant les divisions internes. Un exemple frappant est survenu fin mai 2024 : un faux document portant le logo de l’ambassade d’Ukraine appelait les jeunes Ivoiriens à rejoindre l’armée ukrainienne.

Diffusée juste après l’ouverture officielle de la représentation diplomatique de Kiev à Abidjan, cette intox visait à discréditer l’Ukraine tout en semant le doute sur la neutralité du gouvernement ivoirien. Des opérations similaires ont été relevées au Cameroun, au Togo et au Sénégal, trois pays également ciblés par Moscou.

Pour Crisis Group, ces manœuvres illustrent une stratégie d’ingérence politique et informationnelle qui pourrait peser lourdement sur le climat électoral ivoirien. Dans un contexte de confiance fragile envers les institutions, la prolifération de fausses informations risque d’attiser les tensions et de compliquer l’organisation d’un scrutin apaisé.

Alors que la présidentielle approche, l’avertissement de l’ONG met en lumière un risque majeur : voir la Côte d’Ivoire devenir un nouveau terrain de rivalités géopolitiques, à l’image du Mali, du Burkina Faso ou de la Centrafrique, où la Russie a déjà renforcé son influence. La vigilance des autorités ivoiriennes et de leurs partenaires régionaux et internationaux apparaît dès lors essentielle pour préserver la stabilité du pays.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Accident au niveau du pont de Wondo: le corps du second passager repêché après des heures de recherche

Tchad

Tchad : un sous-préfet arrêté pour destruction d’archives anciennes

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire – Présidentielle 2025: Jean François Kouassi collecte 70.000f sur les 35 millions sollicités en ligne

Bénin

Kandi: « C’est tout à fait normal que la FCBE leur retire sa confiance », la FCBE sur le vote de défiance

Bénin

Bénin: programme de la distribution des attestations du Bac 2025, faites vos demandes en ligne

Bénin

Bénin: une deuxième vague de sinistrés de la berge Est de Cotonou dédommagés

Bénin

Parrainage électoral: vives divergences entre la Céna et les députés

Bénin

Bénin: fermeture de l’axe carrefour Godomey magasin – Carrefour Adjaha, voici les itinéraires de déviation

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire: une guérisseuse traditionnelle dépose sa candidature

Guinée équatoriale

Guinée Equatoriale: Balthazar Ebang Engonga condamné à huit ans de prison

VOIR TOUS LES FLASHS