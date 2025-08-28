Côte d’Ivoire : Crisis Group alerte sur une possible ingérence russe avant la présidentielle

À quelques mois de l’élection présidentielle d’octobre 2025, la Côte d’Ivoire traverse une période de crispations politiques et de méfiance autour du processus électoral. Dans ce climat tendu, l’ONG Crisis Group met en garde contre une tentative d’ingérence de la Russie, qui chercherait à profiter d’un scrutin potentiellement contesté.

Selon le site d’information ivoirien Afriksoir, Moscou déploie depuis plusieurs années une stratégie d’influence en Afrique de l’Ouest, avec un intérêt marqué pour les pays francophones. En tant que moteur économique et diplomatique de la région, la Côte d’Ivoire apparaît comme une cible privilégiée.

Selon Crisis Group, plusieurs signaux sont préoccupants : l’ambassade de Russie à Abidjan a renforcé ses effectifs, multipliés par 1,5 à 3 et les campagnes de désinformation se multiplient sur les réseaux sociaux, souvent dirigées contre le pouvoir ivoirien ou attisant les divisions internes. Un exemple frappant est survenu fin mai 2024 : un faux document portant le logo de l’ambassade d’Ukraine appelait les jeunes Ivoiriens à rejoindre l’armée ukrainienne.

Diffusée juste après l’ouverture officielle de la représentation diplomatique de Kiev à Abidjan, cette intox visait à discréditer l’Ukraine tout en semant le doute sur la neutralité du gouvernement ivoirien. Des opérations similaires ont été relevées au Cameroun, au Togo et au Sénégal, trois pays également ciblés par Moscou.

Pour Crisis Group, ces manœuvres illustrent une stratégie d’ingérence politique et informationnelle qui pourrait peser lourdement sur le climat électoral ivoirien. Dans un contexte de confiance fragile envers les institutions, la prolifération de fausses informations risque d’attiser les tensions et de compliquer l’organisation d’un scrutin apaisé.

Alors que la présidentielle approche, l’avertissement de l’ONG met en lumière un risque majeur : voir la Côte d’Ivoire devenir un nouveau terrain de rivalités géopolitiques, à l’image du Mali, du Burkina Faso ou de la Centrafrique, où la Russie a déjà renforcé son influence. La vigilance des autorités ivoiriennes et de leurs partenaires régionaux et internationaux apparaît dès lors essentielle pour préserver la stabilité du pays.