Côte d’Ivoire : Assalé Tiémoko affirme avoir été menacé par un ministre après sa rencontre avec Laurent Gbagbo

Lors d’une rencontre à haute tension politicienne, l’ancien président Laurent Gbagbo a reçu l’ex-député et maire de Tiassalé Assalé Tiémoko, qui affirme avoir été menacé peu après cet entretien par un membre du gouvernement d’Alassane Ouattara. Installé en France pour y structurer son nouveau parti ADCI, Assalé déclare avoir fait l’objet d’avertissements répétés lui promettant des représailles en lien avec cette visite.

Assalé Tiémoko, journaliste d’investigation et fondateur du média L’Éléphant Déchaîné, a raconté à la rédaction d’Actupeople que, peu après son échange avec Laurent Gbagbo, une personnalité politique qu’il connaît l’a contacté pour lui tenir ce propos explicite : « On va te faire payer cette rencontre ». Selon le parlementaire, un confrère proche du RHDP lui aurait également adressé un message similaire, l’enjoignant à s’attendre à des conséquences pour son rapprochement avec l’ex-président.

La rencontre s’inscrit dans un contexte de forte tension électorale en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo avait vu sa candidature contestée en raison d’une condamnation à vingt ans de prison et d’un problème de parrainage relevé par le Conseil constitutionnel. Face à ce recalage, Gbagbo a multiplié les tentatives de regroupement de forces politiques pour contester la décision et solliciter un bras de fer politique avec le pouvoir en place.

Contestations autour des législatives à Tiassalé et allégations de pressions

Assalé affirme que sa participation passive à la stratégie de Gbagbo n’a pas été la cause directe des mesures qui lui seraient opposées, mais qu’il a néanmoins subi les conséquences politiques de cette rencontre lors des législatives locales. Candidat très en vue à Tiassalé, il assure avoir largement remporté le scrutin sur le terrain et dénonce un renversement du résultat au moment du comptage des voix.

Selon ses déclarations, les procès-verbaux proclamant la victoire de son adversaire ne portent la signature d’aucun de ses représentants et contiennent des chiffres qui, d’après lui, ne correspondent à aucune des données publiées par les institutions électorales ivoiriennes. Il soutient détenir des éléments matériels qu’il qualifie de preuves irréfutables et annonce la publication imminente d’un ouvrage qu’il juge « explosif » pour étayer ses accusations.

Les allégations d’Assalé incluent également des affirmations selon lesquelles des autorités ivoiriennes auraient exercé une influence décisive sur l’issue du scrutin à Tiassalé, une thèse qu’il appuie sur l’incohérence des procès-verbaux et l’absence de signatures de ses agents lors des opérations de centralisation des résultats