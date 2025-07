Côte d’Ivoire: après Théodore Holo, Tiémoko Meyliet Koné reçoit Yayi Boni et une délégation du Forum des Sages

- Publicité-

Le Vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné, a reçu en audience une importante délégation du Forum des Sages de l’Afrique de l’Ouest, en mission à Abidjan pour promouvoir la paix, la démocratie et la stabilité dans la sous-région.

En l’absence du président Alassane Ouattara, actuellement en séjour en France, c’est le numéro deux de l’exécutif ivoirien qui a conduit les échanges avec la mission, composée de figures de haut rang telles que Thomas Boni Yayi, ancien président du Bénin, Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria, et Mohamed Ibn Chambas, ex-représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.

Des échanges pour prévenir les crises électorales

« Nous avons eu un échange approfondi sur les défis de notre sous-région : la stabilité, la démocratie et la cohésion sociale, notamment en période électorale. La paix n’est jamais acquise. Elle se cultive, s’écoute, se construit. Je crois profondément que l’Afrique de l’Ouest a les ressources humaines et morales pour tracer sa voie, dans la sérénité et le dialogue », a déclaré Tiémoko Meyliet Koné sur le réseau social X.

Créé pour appuyer les États membres dans la prévention des conflits, en particulier en contexte électoral, le Forum des Sages multiplie les initiatives de dialogue diplomatique et les missions de haut niveau pour accompagner les processus démocratiques dans la région.

Un contexte régional sous surveillance

Cette rencontre intervient dans un climat sous-régional tendu, marqué par des transitions politiques fragiles et des incertitudes électorales.

Elle s’inscrit dans une série d’efforts concertés, quelques jours après la mission pré-électorale de la CEDEAO, conduite par le Béninois Théodore Holo, également reçue à Abidjan par Alassane Ouattara et les responsables de la Commission électorale indépendante (CEI).

- Publicité-

À quelques mois d’échéances électorales cruciales dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, les institutions régionales semblent redoubler d’initiatives pour consolider les acquis démocratiques et éviter les dérives.