Côte d’Ivoire : A Bédiala, une jeune femme retrouvée morte en bordure de route

En Côte d’Ivoire, le lundi 5 janvier 2026, le corps sans vie de Mme Za Lou Dri Rebecca, âgée d’environ 25 ans, a été découvert en bordure de route à Bédiala, plongeant la localité dans l’émoi et la consternation.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon les témoignages recueillis par Linfodrome, ce sont des habitants du village de Banoufla, circulant aux premières heures du jour, qui ont fait la macabre découverte. La jeune femme gisait immobile sur le bas-côté de la route, laissant apparaître des signes de violences, ce qui a immédiatement alerté les riverains. Ces derniers ont alors interrompu leur trajet pour prévenir la population locale.

La nouvelle s’est rapidement répandue, provoquant panique et indignation. Face à la gravité de la situation, le sous-préfet de Bédiala a été informé et a aussitôt saisi la brigade de gendarmerie de Daloa, présente dans la région.

Quelques heures plus tard, les forces de l’ordre, accompagnées d’un médecin légiste, se sont rendues sur les lieux afin de procéder aux constats. Après examen, le médecin a confirmé le décès de Mme Za Lou Dri Rebecca et a précisé que les premières analyses médico-légales laissent penser à un acte d’une extrême violence.

Les conclusions préliminaires indiquent que la jeune femme aurait été victime de violences sexuelles avant d’être mortellement agressée. Les auteurs présumés auraient agi avec une cruauté manifeste pour empêcher toute dénonciation. Bien que provisoires, ces éléments renforcent l’horreur suscitée par ce crime.

Une enquête judiciaire a immédiatement été ouverte par la gendarmerie nationale, qui a entamé les investigations pour identifier et interpeller les responsables. Les autorités locales ont assuré que tous les moyens nécessaires seraient mobilisés pour élucider cette affaire et traduire les coupables devant la justice.

Le corps de Mme Za Lou Dri Rebecca a été transféré dans une morgue, où il restera en attendant la poursuite des enquêtes et des procédures judiciaires. Pendant ce temps, la douleur et l’indignation demeurent fortes à Bédiala, où parents, proches et habitants réclament justice et sécurité.