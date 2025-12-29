Côte d’Ivoire : 03 conducteurs interpellés pour conduite en état d’ivresse

En Côte d’Ivoire, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 décembre 2025, une opération de lutte contre la conduite sous l’emprise de l’alcool a été menée par les forces de police dans la commune de Koumassi. Cette action s’inscrit dans la stratégie de renforcement de la sécurité routière engagée par les autorités du District d’Abidjan, en cette période de fêtes de fin d’année.

L’opération, qui s’est déroulée de 22 h 30 à 4 h 40, a mobilisé des éléments de la Police spéciale de sécurité routière (PSSR), appuyés par une équipe du Commissariat spécial chargé des constats d’accident. Installé à un point stratégique de la commune, le dispositif visait à contrôler les conducteurs circulant durant cette tranche horaire à haut risque.

Selon Police Secours, 32 automobilistes ont été soumis à des tests d’alcoolémie à l’aide d’un éthylomètre homologué. Les contrôles ont révélé que trois conducteurs présentaient un taux d’alcool supérieur à 0,80 gramme par litre de sang, seuil légal au-delà duquel l’infraction est considérée comme grave par la législation ivoirienne.

Les trois contrevenants ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils seront présentés au parquet compétent pour répondre de leurs actes, conformément aux textes en vigueur.

Un quatrième conducteur, dont le taux d’alcool était inférieur au seuil autorisé, n’a pas fait l’objet de poursuites. Il a toutefois été soumis à une séance de sensibilisation sur les dangers de la conduite sous l’effet de l’alcool.

Les 28 autres conducteurs contrôlés se sont révélés négatifs. Les forces de l’ordre ont salué le comportement coopératif des usagers de la route, précisant que l’opération s’est déroulée sans incident. Par ailleurs, les autorités policières annoncent la poursuite de ce type d’opérations sur l’ensemble du District d’Abidjan, notamment en période festive, afin de réduire les accidents de la circulation et préserver des vies humaines.