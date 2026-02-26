Corée du Sud : Park Chan-wook présidera le jury du Festival de Cannes en mai

Le Festival de Cannes a désigné ce jeudi 26 février 2026 le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook comme président du jury de sa 79e édition, programmée au mois de mai. L’annonce officielle a été publiée par les organisateurs qui confient ainsi au cinéaste la responsabilité de diriger les délibérations du principal palmarès.

Auteur d’une douzaine de longs métrages, Park Chan-wook s’est imposé internationalement grâce à des œuvres marquantes — parmi lesquelles Old Boy — qui ont contribué à façonner sa réputation de cinéaste exigeant et singulier. Son nom à la tête du jury attire l’attention tant pour son parcours artistique que pour l’aura qu’il apporte à la sélection.

Le président et les membres de son jury auront la charge d’attribuer la Palme d’or 2026, prix suprême du festival. Cette récompense fera suite à la Palme d’or décernée en 2025 à l’Iranien Jafar Panahi, remise lors de la précédente édition par l’actrice Juliette Binoche au film Un simple accident.

Dans le communiqué publié jeudi, le Festival a salué cette nomination comme un événement inédit pour le cinéma sud-coréen, soulignant le caractère symbolique de voir un réalisateur coréen présider le jury pour la première fois.

Portée de la nomination et attente autour de la sélection

La présidence du jury est une fonction à la fois honorifique et déterminante : elle implique de conduire les discussions entre jurés, d’organiser les votes et, in fine, de rendre publique la décision la plus attendue du festival. Le choix de Park Chan-wook renforce l’intérêt porté à la compétition et suscite des attentes sur la manière dont sa sensibilité artistique influencera les débats.

Plus largement, cette désignation est perçue comme un signal fort pour la reconnaissance internationale du cinéma sud-coréen. Après plusieurs succès critiques et commerciaux sur la scène mondiale, la présence d’un réalisateur coréen à la tête du jury peut être lue comme une nouvelle étape dans la visibilité et l’influence croissantes de cette cinématographie.

Alors que la 79e édition s’apprête à s’ouvrir en mai, observateurs et professionnels du cinéma guetteront la sélection officielle et la composition du jury pour mesurer l’impact réel de cette présidence sur le palmarès à venir.