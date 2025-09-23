Copenhague et Oslo : aéroports rouverts après survols de drones non identifiés

Drones non identifiés : les aéroports de Copenhague et d’Oslo ont rouvert mardi 23 septembre après une fermeture lundi provoquée par la présence d’appareils non identifiés, ont annoncé la police et les services aéroportuaires à l’AFP. À Copenhague, le responsable policier Jakob Hansen a déclaré que « les drones ont disparu et l’aéroport est à nouveau ouvert », après des observations lundi de « trois ou quatre gros drones ». À Oslo, où l’aéroport avait été fermé pendant plusieurs heures, la porte-parole Monica Fasting a indiqué que « nous avons fait deux observations distinctes de drones » et que l’aéroport avait rouvert mardi à 3h15 (1h15 TU).