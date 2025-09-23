PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Copenhague et Oslo : aéroports rouverts après survols de drones non identifiés

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Typhon: une dizaine de grandes villes du sud de la Chine à l’arrêt

Gaza : l’Égypte accueille une conférence sur la reconstruction après le cessez-le-feu

Donald Trump qualifie «Antifa» d’organisation terroriste

Pollution au Sri Lanka (2021) : l’armateur singapourien condamné refuse de payer 1 milliard de dollars

Le président de l’Autorité palestinienne condamne le Hamas pour les attaques du 7 octobre

Burkina Faso, Mali et Niger quittent la CPI à l’unisson

L’Espagnole Aitana Bonmatí décroche son 3e Ballon d’Or consécutif

RDC: Vital Kamerhe démissionne de la présidence de l’Assemblée nationale

Brésil : inculpation d’un fils de Jair Bolsonaro pour entrave au procès paternel

Opposition vénézuélienne favorable au déploiement américain dans les Caraïbes

VOIR TOUS LES FLASHS

Drones non identifiés : les aéroports de Copenhague et d’Oslo ont rouvert mardi 23 septembre après une fermeture lundi provoquée par la présence d’appareils non identifiés, ont annoncé la police et les services aéroportuaires à l’AFP. À Copenhague, le responsable policier Jakob Hansen a déclaré que « les drones ont disparu et l’aéroport est à nouveau ouvert », après des observations lundi de « trois ou quatre gros drones ». À Oslo, où l’aéroport avait été fermé pendant plusieurs heures, la porte-parole Monica Fasting a indiqué que « nous avons fait deux observations distinctes de drones » et que l’aéroport avait rouvert mardi à 3h15 (1h15 TU).

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!