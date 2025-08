Contrebande à la frontière Bénin – Togo: 2 ans de prison et confiscation de 29 millions FCFA requis contre un homme

Interpellé en mars 2025 à la frontière entre le Bénin et le Togo, un homme est poursuivi pour contrebande de produits agricoles et non-déclaration d’espèces. Il a comparu ce lundi 4 août devant la CRIET, où le parquet a requis deux ans de prison, une amende et la confiscation de 29 millions de francs CFA.

Le 21 mars 2025, un homme a été arrêté à la frontière bénino-togolaise avec un chargement suspect contenant des sacs de noix de cajou et de soja non déclarés, ainsi qu’une importante somme d’argent.

L’enquête a permis d’établir que les espèces retrouvées s’élevaient à environ 29 millions de francs CFA, somme que le mis en cause n’a pas pu justifier auprès des agents des douanes.

À la barre de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce 4 août, l’homme a tenté de se dédouaner, affirmant qu’il n’était pas propriétaire du convoi intercepté.

Selon lui, il ne serait qu’un simple intermédiaire pour le compte d’un tiers, dont l’identité reste floue. Sur les faits de non-déclaration d’espèces, il soutient qu’il ne portait sur lui qu’un peu moins de cinq millions, soit une somme inférieure au seuil légal de déclaration.

Des réquisitions sévères

Le ministère public, pour sa part, n’a pas été convaincu par la ligne de défense. Il a requis une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme, assortie de deux millions de francs CFA d’amende. Le parquet a également demandé la confiscation de la totalité des 29 millions de francs CFA, considérant qu’ils sont liés à l’activité illégale reprochée.

Les avocats du prévenu ont plaidé pour la relaxe pure et simple de leur client, estimant que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir sa culpabilité de façon certaine. À défaut, ils ont sollicité le bénéfice du doute, tout en exigeant la restitution de la somme consignée, s’il s’avérait que l’argent n’est pas d’origine frauduleuse.

L’affaire a été mise en délibéré. Le verdict de la CRIET est attendu pour le 20 octobre 2025.