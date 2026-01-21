Construction d’un marché au charbon et de pharmacopée à Cotonou : le gouvernement donne son accord

Impactées par les travaux d’assainissement pluvial à Gbégamey, les commerçantes de charbon seront relogées dans un nouveau marché moderne. Le gouvernement a donné son feu vert, ce mercredi 21 janvier 2026, à la contractualisation des entreprises chargées de la construction.

Le gouvernement béninois poursuit les actions d’accompagnement des populations affectées par les travaux d’assainissement pluvial dans la ville de Cotonou. À cet effet, un nouveau marché dédié à la vente de charbon et de produits de pharmacopée traditionnelle sera construit sur un autre site.

Les commerçantes concernées exerçaient auparavant leurs activités dans le quartier Gbégamey, une zone impactée par les travaux d’aménagement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales. Leur déplacement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’assainissement.

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 21 janvier 2026, l’Exécutif a approuvé la contractualisation avec les cabinets et entreprises retenus pour la réalisation du nouveau marché. Cette étape marque le lancement effectif du projet.

Le futur marché offrira des conditions de travail améliorées, avec des installations mieux organisées et plus adaptées aux activités des commerçantes. Il vise également à renforcer l’hygiène, la sécurité et la salubrité de l’environnement.