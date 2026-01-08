Consommation de drogues et substances illicites: Regina Daniels se soumet finalement à un test de dépistage

Au cœur d’une vive polémique liée à des accusations de toxicomanie et à une rupture très médiatisée avec le sénateur Ned Nwoko, l’actrice nigériane, Regina Daniels, a annoncé s’être rendue à l’hôpital pour se soumettre à un test de dépistage de drogues.

L’actrice nigériane Regina Daniels a finalement accepté de se soumettre à un test de dépistage de stupéfiants, en pleine controverse médiatique autour de sa vie privée. Sur son compte Instagram, la comédienne a publié une vidéo la montrant dans un établissement hospitalier, annonçant qu’elle allait procéder à des examens médicaux. « Salut les gars, je suis à l’hôpital pour passer un test de dépistage de drogues », a-t-elle déclaré face caméra.

Cette démarche intervient près de trois mois après de graves accusations formulées par son ex-mari, le sénateur et homme politique Ned Nwoko, qui l’avait publiquement soupçonnée de consommation de substances illicites. À l’automne 2025, Regina Daniels avait, de son côté, dénoncé son ancien époux pour des faits présumés de violences et d’abus conjugaux, des allégations fermement rejetées par ce dernier.

Dans un climat déjà très tendu, Ned Nwoko avait affirmé détenir des éléments médicaux attestant d’une supposée toxicomanie de l’actrice. Sa coépouse, Laila Charani, s’était également invitée dans la polémique en affirmant que Regina Daniels l’aurait initiée à la drogue.

La situation s’est encore envenimée avec la diffusion en ligne d’un prétendu rapport médical évoquant la présence de plusieurs substances, dont la marijuana, la cocaïne et des opiacés. L’hôpital Serenity Royale, cité dans ce document, a toutefois formellement démenti toute fuite et appelé le public à ignorer ces informations qu’il juge infondées.





