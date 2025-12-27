Accueil En Brève Congo-Brazzaville: le parti au pouvoir exhorte Sassou Nguesso à se représenter

Congo-Brazzaville: le parti au pouvoir exhorte Sassou Nguesso à se représenter

Le Parti congolais du travail (PCT), formation au pouvoir au Congo, a ouvert samedi 27 décembre à Brazzaville son 6e congrès, lancé en vue de l’élection présidentielle du 22 mars 2026. Le secrétaire général du parti, Pierre Moussa, a officiellement appelé le chef de l’État, Denis Sassou Nguesso, 82 ans, à « présenter sa candidature » devant quelque 3 900 délégués venus des différentes régions du pays, estimant qu’il est « le plus expérimenté de la classe politique congolaise » et « le garant de la paix ». Sous de vives acclamations, M. Moussa a qualifié le président de « monsieur courage », en présence de représentants des partis de la majorité et de l’opposition invités à l’ouverture du congrès.