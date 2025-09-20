PAR PAYS
Concours d’entrée dans les instituts universitaires: les résultats de 7 écoles

Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Portail principal de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC)
Portail principal de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) @BWTV
Les nouveaux bacheliers connaissent désormais leur sort. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESR) a rendu publics, ce vendredi 19 septembre, les résultats des concours d’entrée en première année dans sept écoles et instituts publics du Bénin.

La publication des résultats concernent la rentrée universitaire 2025-2026. Les candidats retenus bénéficieront de bourses d’études, attribuées par l’État, avec possibilité de renouvellement chaque année en cas de succès dans la classe supérieure.

Cette publication marque une étape importante pour les nouveaux bacheliers, nombreux à avoir placé leurs espoirs dans ces établissements de référence. Elle vient aussi rassurer les familles sur l’aboutissement d’un processus de sélection très attendu.

Les résultats publiés concernent notamment:

  • – l’École nationale d’économie appliquée et de management (ENEAM),
  • – l’École nationale de statistique, de planification et de démographie (ENSPD),
  • – l’École nationale des sciences et techniques de l’information et de la communication (ENSTIC),
  • – l’Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux (IFSIO),
  • – l’Institut national de la jeunesse, de l’éducation physique et du sport (INJEPS),
  • – l’Institut national médico-sanitaire (INMeS),
  • – et l’Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d’ingénieurs (INSPEI).

Les rrésultats des dits concours peuvent être consultés sur la plateforme du ministère de l’enseignement supérieur.

