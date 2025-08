Concours de recrutement au profit du MEF: deux épreuves annulées pour inégalité de traitement

Le Ministère du Travail et de la Fonction Publique a annoncé l’annulation de deux épreuves du concours de recrutement organisé au profit du Ministère de l’Économie et des Finances, tenu les 19 et 20 juillet derniers.

Les épreuves concernées sont celles des candidats aux corps des Ingénieurs statisticiens et des Ingénieurs des Services Techniques du Bâtiment et des Travaux Publics.

Dans un communiqué officiel signé par la ministre Adidjatou A. Mathys, les autorités expliquent que l’usage de la calculatrice, pourtant autorisé pour ces épreuves, n’a pas été appliqué de façon uniforme dans l’ensemble des centres de composition. Cette irrégularité résulte d’un défaut de mention explicite sur les sujets, entraînant des interprétations divergentes selon les surveillants.

Pour garantir l’égalité de traitement entre les candidats et préserver les standards de transparence qui régissent les concours de la fonction publique, le ministère a pris la décision de faire recomposer les deux épreuves concernées.

La reprise ne concernera que les candidats initialement inscrits dans lesdites filières. La nouvelle date de composition sera annoncée ultérieurement par voie de presse, précise le communiqué. Les candidats sont donc invités à suivre attentivement les prochaines communications officielles.

Par cette décision, le ministère entend réaffirmer son engagement pour un processus de recrutement équitable, transparent et rigoureux, à l’abri de toute contestation pouvant entacher la crédibilité des résultats.