Compositions officielles Lupopo vs MC Alger — Ligue des Champions CAF

MC Alger se déplace au stade du TP Mazembe, à Lubumbashi, ce dimanche 25 janvier 2026 pour affronter le FC Saint-Éloi Lupopo lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Le coup d’envoi est annoncé dans quelques minutes : les compositions officielles viennent d’être communiquées et les deux équipes, encore sans victoire après deux journées, cherchent à relancer leur campagne continentale.

Les deux clubs arrivent à ce rendez-vous avec des résultats mitigés lors des premières rencontres du groupe. Les Cheminots de Lupopo ont été défaits 3-1 par Mamelodi Sundowns lors de la première journée, avant d’obtenir un nul 1-1 face à Al Hilal Omdurman lors de la deuxième journée. De leur côté, les Algérois du MC Alger ont débuté par une défaite 2-1 contre Al Hilal Omdurman, puis ont concédé un match nul 0-0 contre les Sundowns.

Cette rencontre, disputée sur la pelouse réputée du TP Mazembe, représente une opportunité pour chacune des formations de décrocher leur première victoire dans la compétition et de préserver leurs ambitions au sein du groupe. Un nouveau faux pas pour le MC Alger pourrait compliquer sérieusement ses chances de qualification, tandis que Lupopo vise une victoire pour rester en course au sommet du groupe.

Compositions officielles

FC Saint-Éloi Lupopo : Omossola; Mendy; Douhadji; Mokonzi; Kimputu; Issama; Mika; Kambou; Mavungu; Tukumbane; Kashala.

MC Alger : Guendouz; Khelif; Abdellaoui; Benkhemassa; Bayazid; Ferhat; A. Bangoura; Boukhalda; M. Bangoura; Ghezala; Bouguerra.

Les onze choisis par chaque entraîneur sont alignés pour un match qui pourrait redistribuer les cartes au sein du groupe. Les titulaires annoncés composeront les deux blocs au départ de cette troisième journée, déterminants pour la suite de la phase de groupes.

La rencontre se déroule ce dimanche au stade du TP Mazembe, à Lubumbashi, avec un démarrage imminent. Les compositions officielles confirment les choix opérés par les staffs techniques pour tenter d’obtenir les trois points cruciaux en Ligue des champions de la CAF.