Madagascar : le Jao’s Pub a célébré ses 15 ans à Antananarivo

Fondé par Jaojoby et sa famille à Ambohipo en 2011, le cabaret a marqué en juin 2026 son 15e anniversaire dans la capitale malgache, où il reste associé au salegy et aux concerts en live.

Le Jao’s Pub, cabaret d’Ambohipo lancé par Jaojoby le 3 juin 2011 avec l’appui de sa famille, a célébré en juin 2026 son 15e anniversaire à Antananarivo, où ce lieu reste lié aux nuits musicales malgaches et au salegy.

Installé dans la capitale malgache, l’établissement est présenté comme un lieu de concert consacré aux musiques jouées en direct. Sur sa page officielle, Jao’s Pub se décrit comme un cabaret-concert avec groupe en live les jeudi, vendredi et samedi à partir de 20 heures.

Le lieu est aussi associé à Fatoma Eusébia, fille de Jaojoby, déjà mentionnée lors du lancement du cabaret et présente dans la programmation du 15e anniversaire. RFI a consacré le 28 août 2026 un reportage à cette salle d’Antananarivo, décrite comme un espace de brassage culturel autour des rythmes malgaches.

Une programmation datée du 5 juin 2026 annonce encore à Ambohipo une soirée « Eusebia au grand complet 15e anniversaire JAO’S PUB », confirmant la place d’Eusébia dans cette célébration organisée autour des 15 ans du cabaret.