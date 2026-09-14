Sénat du Bénin: Patrice Talon procède à une nomination au sein de l’administration de l’institution

Par l’arrêté n° 2026/002/Sénat/Pt signé le 8 septembre 2026 à Cotonou, le président du Sénat, Patrice Talon, a nommé Édouard Ouin-Ouro à la tête de la gestion administrative et financière de la haute institution parlementaire.

Administrateur du travail, l’intéressé se voit confier la responsabilité d’assurer les charges courantes et urgentes indispensables au bon fonctionnement de la chambre haute.

​Une mission transitoire avant l’installation du Secrétariat général

​Prise après consultation du Bureau du Sénat et motivée par l’urgence ainsi que les nécessités de service, cette désignation revêt un caractère transitoire.

La mission confiée à Édouard Ouin-Ouro court jusqu’à l’adoption formelle du Règlement administratif de l’institution et la mise en place définitive des organes du Secrétariat général du Sénat.

Cette décision vise à garantir la continuité des opérations et l’ordonnancement des dépenses dans l’attente de la structuration complète de l’administration sénatoriale. Rappelons que Édouard Ouin-Ouro avait déjà servi sous Patrice Talon au palais de la Marina en qualité de secrétaire général du gouvernement.