Comment le Prince William surveille son oncle Andrew Mountbatten-Windsor

Le magazine Hello! rapporte les confidences d’un spécialiste des affaires royales selon lesquelles, malgré une ligne ferme affichée concernant son oncle Andrew Mountbatten-Windsor, le prince William se montrerait préoccupé par la situation de ce dernier et le garderait sous étroite surveillance.

Andrew Mountbatten-Windsor voit son image durablement affectée par l’affaire Epstein, et de nouveaux éléments récemment rendus publics ont renforcé les liens qui l’uniraient au défunt criminel sexuel. Ces révélations ont conduit à l’arrestation du frère du roi Charles III par les forces de l’ordre le 19 février, jour de son anniversaire. Cet épisode a bouleversé la famille royale et suscité des critiques envers le monarque. Le prince William, qui a affiché depuis longtemps des positions tranchées sur le dossier et serait à l’origine de la destitution intervenue en octobre 2025, et son épouse seraient, selon des sources citées par Hello!, « profondément préoccupés » par l’issue de l’affaire ; le couple héritier surveillerait de près les évolutions et se dit prêt à intervenir si nécessaire, tout en veillant à protéger les autres membres de la famille royale. Un informateur précise par ailleurs que William et son oncle n’ont jamais entretenu de relations étroites, ce qui expliquerait son intransigeance.

Le prince William : quel genre de souverain sera-t-il ?

Pour l’expert royal Phil Dampier, William s’inscrirait dans la veine de sa mère, Diana, en affichant un contact humain marqué avec le public. Dampier décrit le futur souverain comme protecteur envers les siens, déterminé et sensible au bien‑être mental. Il souligne aussi que, malgré les agissements de leur père, le prince de Galles maintiendrait de bonnes relations avec ses cousines, les princesses Beatrice et Eugenie.

L’expert en image Nick Ede estime, de son côté, que William donne une image humaine et qu’il devrait être perçu comme un dirigeant cherchant à faire preuve de transparence, d’honnêteté et d’accessibilité.