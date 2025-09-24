Colombie : sept mineurs sauvés après avoir été coincés sous terre

Les autorités colombiennes ont annoncé mercredi le sauvetage de sept des 23 mineurs piégés depuis lundi à 80 mètres sous terre, après l’effondrement d’une mine d’or dans le nord‑ouest du pays. Vêtus de vêtements couverts de boue et accueillis par des applaudissements, les hommes sont sortis un à un du tunnel où ils étaient bloqués, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par l’Agence nationale des Mines. L’opération de secours se poursuit pour les autres mineurs, qui reçoivent nourriture et oxygène acheminés par des tuyaux jusqu’au fond de la galerie.