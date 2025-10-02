Colombie expulse la délégation israélienne après l’interception d’une flottille pour Gaza

En Brève

Le président colombien Gustavo Petro a expulsé, mercredi 1er octobre, la délégation diplomatique israélienne présente en Colombie, en réaction à l’interception par les forces israéliennes de la Flotille pour Gaza. Qualifiant l’opération de « crime international », le dirigeant de gauche a également dénoncé l’arrestation de deux citoyennes colombiennes « dans les eaux internationales ». Selon une source interrogée par l’AFP, la Colombie avait rompu en 2024 ses relations diplomatiques avec Israël, qui y conservait toutefois quatre Israéliens bénéficiant du statut diplomatique.