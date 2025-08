Claudy Siar au Bénin pour le 1er Août: entre émotion profonde et reconnaissance historique

Figure emblématique de la diaspora africaine et ardent défenseur des cultures noires, Claudy Siar séjourne actuellement au Bénin dans le cadre des festivités marquant le 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du pays. Invité d’honneur du président Patrice Talon, il a pris place en tribune présidentielle pour assister au défilé officiel organisé ce vendredi à la place de l’Amazone, à Cotonou.

L’homme de médias, connu pour son engagement indéfectible en faveur de la mémoire afrodescendante, n’a pas caché son émotion en foulant le sol béninois. Dans un message empreint de gratitude publié sur ses réseaux sociaux, Claudy Siar a exprimé une fierté sincère :

« Jamais une nation de notre continent ne m’avait autant honoré, considéré comme le fait aujourd’hui le Bénin. »

Cette visite revêt une dimension toute particulière pour l’animateur et militant panafricaniste qui annonce faire les démarches pour l’obtention de la nationalité béninoise.

Engagé depuis des décennies pour la valorisation des cultures africaines à travers le monde, Claudy Siar porte dans cette visite une charge émotionnelle forte.

« Je suis très ému… vraiment très ému », a-t-il confié, visiblement touché par l’accueil chaleureux et les honneurs qui lui ont été réservés.

Par sa présence et son attachement à l’histoire du Bénin, il contribue à renforcer les liens profonds entre le continent et sa diaspora, dans un esprit de reconnaissance, d’unité et de renaissance africaine.