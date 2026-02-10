Classement Transparency International : les 10 pays africains les moins corrompus

La corruption demeure un problème répandu sur le continent africain, mais certains pays s’en démarquent par des niveaux perçus comme plus faibles.

Chaque année, Transparency International publie une évaluation de la perception de la corruption dans le secteur public couvrant 182 pays et territoires.

Dans le dernier classement, les Seychelles figurent en tête des pays africains les moins corrompus.

Classement des dix pays africains les mieux notés selon Transparency International

Seychelles — Score : 68, rang mondial : 24. L’archipel affiche des institutions solides, une stabilité politique et une gouvernance jugée efficace. Son économie repose principalement sur le tourisme, complété par la pêche et les services financiers; sa petite taille limite la diversification mais le pays continue d’attirer des investisseurs.

Cap-Vert — Score : 62, rang mondial : 35. L’archipel se distingue par une gouvernance démocratique et une rigueur macroéconomique, soutenues par des transitions politiques pacifiques, une gestion budgétaire saine et des institutions stables.

Botswana — Score : 58, rang mondial : 41. Le pays bénéficie d’institutions robustes et d’une stabilité politique de longue date. Une gestion prudente des recettes diamantifères a permis de financer infrastructures et services sociaux, même si la croissance a ralenti récemment en raison d’un chômage élevé et d’une forte dépendance au secteur minier.

Rwanda — Score : 58, rang mondial : 41. Le pays est reconnu pour l’efficacité de son État. Les autorités ont mis l’accent sur la transparence, le développement des infrastructures et la simplification des procédures administratives. Kigali est désormais un pôle régional pour les conférences et les services.

Maurice — Score : 48, rang mondial : 61. L’île s’appuie sur un cadre juridique robuste et une économie diversifiée incluant le tourisme, l’industrie manufacturière et les services financiers, malgré des pressions économiques croissantes.

Namibie — Score : 46, rang mondial : 65. La Namibie présente une solidité institutionnelle modérée, une stabilité politique, une gouvernance démocratique et un système judiciaire indépendant, tout en faisant face à des défis structurels persistants.

Sénégal — Score : 46, rang mondial : 65. Le pays est perçu comme une démocratie relativement stable en Afrique de l’Ouest, avec des investissements dans les infrastructures et une dynamique de réformes; la production de pétrole et de gaz devrait soutenir la croissance future.

Bénin — Score : 45, rang mondial : 70. Le pays poursuit des réformes économiques, malgré des inquiétudes en matière de gouvernance. Le gouvernement met l’accent sur le développement des infrastructures, l’amélioration du recouvrement des impôts et l’efficacité portuaire pour soutenir la croissance.

Côte d’Ivoire — Score : 43, rang mondial : 76. Bien que classée parmi les économies à la croissance la plus rapide d’Afrique de l’Ouest, la croissance ivoirienne repose sur l’agriculture, les investissements dans les infrastructures et l’expansion industrielle, avec les exportations de cacao comme pilier.

Ghana — Score : 43, rang mondial : 76. Le pays conserve un solide bilan démocratique, mais ses performances économiques ont été affectées par la restructuration de la dette. Les déséquilibres budgétaires et une inflation élevée ont pesé sur l’économie, conduisant à des réformes appuyées par le FMI pour rétablir la stabilité.