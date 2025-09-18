Classement FIFA: le Bénin gagne trois places

Le classement FIFA de septembre 2025 est tombé. Et le Bénin a gagné trois places au tableau général.

Un bond significatif pour le Bénin dans le classement FIFA de septembre 2025 publié ce jeudi. Les Guépards ont gagné trois places au tableau général. Une progression notable due à la bonne perormance des Béninois lors de la trêve internationale.

Les coéquipiers de Steve Mounié avaient enregistré deux précieuses victoires (1-0; 4-0) respectivement contre le Zimbabwe et le Lesotho lors des rencontres comptant pour les 7e et 8e journées des Éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Des résultats qui ont permis aux Guépards de passer de la 96è à la 93è place mondiale. Sur le continent, le Bénin a également progressé, passant de la 21è à la 20è place.

A l’échelle africaine, le Maroc (11e mondial) reste leader. Il est suivi respectivement par le Sénégal (18e) et l’Égypte (35e). Les Fennecs d’Algérie et les Eléphants de Côte d’Ivoire complètent le top cinq des équipes africaines du classement.