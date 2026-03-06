Classement des économies africaines par délai pour atteindre 100 milliards de dollars de PIB depuis l’indépendance

Les données utilisées proviennent du Fonds monétaire international (FMI) et ont été rassemblées par Intelpoint, couvrant la période 1988-2025.

Le tableau qui suit classe les pays africains selon la rapidité avec laquelle ils ont atteint un produit intérieur brut de 100 milliards de dollars après leur accession à l’indépendance.

Pour chaque pays sont indiqués le nombre d’années écoulées depuis l’indépendance et l’année où le seuil de 100 milliards de dollars a été atteint, ainsi que les principaux secteurs ayant soutenu la croissance selon les sources.

Classement

1. Nigéria — 34 ans (1994) : Le Nigéria a atteint 100 milliards de dollars de PIB en 1994, soit 34 ans après son indépendance. La progression économique a été portée par les exportations pétrolières, un vaste marché intérieur et le développement de secteurs tels que la banque, les télécommunications et le divertissement.

2. Angola — 36 ans (2011) : L’Angola a dépassé la barre des 100 milliards en 2011, 36 ans après l’indépendance. La reprise économique après la guerre civile et l’essor des exportations de pétrole durant le boom des matières premières des années 2000 ont fortement contribué à cette croissance.

3. Algérie — 43 ans (2005) : L’Algérie a atteint ce seuil en 2005, 43 ans après son indépendance. L’économie a été largement alimentée par d’importantes réserves de pétrole et de gaz naturel, qui ont représenté une part majeure des recettes publiques.

4. Maroc — 52 ans (2008) : Le Maroc a franchi les 100 milliards de dollars en 2008, 52 ans après l’indépendance. Des investissements dans l’industrie manufacturière, le tourisme, les énergies renouvelables et la production automobile ont participé à la diversification de son économie.

5. Kenya — 56 ans (2019) : Le Kenya a atteint 100 milliards de dollars en 2019, 56 ans après l’indépendance. La croissance a été soutenue par les services, l’agriculture, les technologies et l’innovation financière, Nairobi étant identifié comme un pôle majeur de startups et de technologies en Afrique.

6. Afrique du Sud — 57 ans (1988) : L’Afrique du Sud a franchi la barre des 100 milliards en 1988, 57 ans après l’obtention de sa pleine souveraineté en 1931. Sa base industrielle, un secteur minier développé et un secteur financier avancé ont favorisé cette progression.

7. Égypte — 67 ans (1989) : L’Égypte a atteint ce niveau en 1989, 67 ans après l’indépendance. Le tourisme, l’agriculture, l’industrie manufacturière et le canal de Suez, voie commerciale internationale, figurent parmi les sources de revenus ayant soutenu l’économie.

8. Ghana — 68 ans (2025) : Le Ghana a franchi les 100 milliards de dollars en 2025, 68 ans après l’indépendance. L’économie repose sur les exportations d’or et de cacao, la production pétrolière et les services, accompagnées de réformes ayant renforcé les secteurs financier et industriel.

9. Éthiopie — 81 ans (2022) : L’Éthiopie a mis le plus de temps à atteindre les 100 milliards de dollars, y parvenant en 2022, 81 ans après le rétablissement de sa souveraineté en 1941. Pendant de longues décennies le pays est resté principalement agricole avec une industrialisation limitée ; le développement des infrastructures, la création de parcs industriels et l’expansion du secteur manufacturier au cours des vingt dernières années ont permis cette évolution.