Clara Morgane appelée en direct par Cyril Hanouna après avoir zappé Delphine Wespiser

Le 4 février 2026 sur W9, une séquence festive de l’émission Tout beau tout n9uf animée par Cyril Hanouna a viré à la plaisanterie lorsque deux chroniqueurs sont restés sur le banc de touche lors de la distribution de cadeaux envoyés par la vedette invitée, Clara Morgane. L’instant, mêlant étonnement et humour, a provoqué de vifs éclats de rire sur le plateau et dans le public.

Au cours de ce numéro, Hanouna était entouré de ses collaborateurs habituels : Jordan De Luxe — annoncé récemment comme futur animateur d’une émission sur la chaîne —, Géraldine Maillet, Raymond Aabou, Gilles Verdez et Delphine Wespiser, revenue depuis peu sur le plateau. L’animateur a pris le temps d’évoquer les présents envoyés par Clara Morgane à différents membres de l’équipe.

Selon les échanges tenus en direct, deux chroniqueurs n’ont toutefois pas reçu les fameux « goodies » plus coquins évoqués : Delphine Wespiser et Olivier Dartigolles. La situation, traitée sur le ton de la plaisanterie, a été présentée comme une petite déception pour Delphine, qualifiée dans l’émission de compagne de Roger.

Delphine Wespiser et Olivier Dartigolles : les oubliés de Clara Morgane

Sur le plateau, l’explication la plus avancée pour l’absence du cadeau destiné à Delphine Wespiser tient à son retour récent dans l’équipe : Clara Morgane n’aurait pas été informée de sa présence, ce qui aurait conduit à son omission dans la préparation des colis. Cette précision a été avancée par les chroniqueurs eux-mêmes au cours de la séquence.

Pour Olivier Dartigolles, le motif de l’oubli n’a pas été éclairci. Dans un trait d’humour, il a lancé à l’antenne : « Et comme je n’ai pu faire toutes les émissions je ne suis pas dans le carton moi aussi ? ». La remarque a suscité des rires et un décalage convivial en plateau, Cyril Hanouna prenant le ton de la dérision pour désamorcer l’incident.

Afin de lever toute incertitude en direct, l’animateur a tenté d’appeler Clara Morgane pendant l’émission pour lui demander des précisions sur la distribution des présents. L’appel et la réaction des participants ont renforcé le caractère bon enfant de la séquence, marquée par des taquineries et des échanges légers entre chroniqueurs.

Clara Morgane, ancienne actrice pornographique devenue personnalité médiatique, est citée par les présentateurs comme l’expéditrice des cadeaux envoyés à « plusieurs membres de l’équipe », sans que la liste complète des destinataires n’ait été détaillée au micro.