La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Cisjordanie : l’ONU accuse Israël d’apartheid et d’étouffer les droits palestiniens

Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a estimé mercredi 7 janvier que la discrimination et la ségrégation exercées par Israël à l’encontre des Palestiniens en Cisjordanie s’intensifiaient et s’apparentaient à un « système d’apartheid ». Dans un communiqué accompagnant la publication d’un rapport de son agence, Volker Türk, chef du Haut-Commissariat, a dénoncé « l’asphyxie systématique des droits des Palestiniens » et une « forme particulièrement grave de discrimination et de ségrégation raciales » comparable à l’apartheid.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
154 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant