Accueil En Brève Cisjordanie : l’ONU accuse Israël d’apartheid et d’étouffer les droits palestiniens

Cisjordanie : l’ONU accuse Israël d’apartheid et d’étouffer les droits palestiniens

Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a estimé mercredi 7 janvier que la discrimination et la ségrégation exercées par Israël à l’encontre des Palestiniens en Cisjordanie s’intensifiaient et s’apparentaient à un « système d’apartheid ». Dans un communiqué accompagnant la publication d’un rapport de son agence, Volker Türk, chef du Haut-Commissariat, a dénoncé « l’asphyxie systématique des droits des Palestiniens » et une « forme particulièrement grave de discrimination et de ségrégation raciales » comparable à l’apartheid.