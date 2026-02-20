Christophe Dechavanne sur ses tensions avec Thierry Ardisson : « Je voulais lui faire péter la gueule »

Béatrice Ardisson, architecte sonore connue pour son travail auprès de l’animateur Thierry Ardisson, est morte le 18 février 2026 à l’âge de 62 ans, ont annoncé ses trois enfants. Cet événement intervient moins d’un an après la disparition de Thierry Ardisson, décédé le 14 juillet 2025 à 76 ans des suites d’un cancer du foie, et relance l’attention sur les personnalités qui ont marqué les coulisses du paysage télévisuel français.

Thierry Ardisson, surnommé « l’Homme en noir », s’était éteint à Paris après avoir mené un combat contre la maladie entamé en 2012, qu’il avait choisi de garder secret. Sa disparition, le 14 juillet 2025, avait été largement relayée et avait créé une vive émotion parmi ses proches, dont son épouse Audrey Crespo-Mara et ses enfants.

Selon le communiqué de ses enfants relayé par Télérama, Béatrice Ardisson est partie paisiblement le mercredi 18 février, chez elle, entourée de ses enfants et de ses amis. Les proches ont rappelé son rôle artistique et son attachement au nom qu’elle avait conservé après sa séparation d’avec Thierry Ardisson en 2010.

Une trajectoire professionnelle liée aux plateaux et aux platines

Architecte sonore et signature musicale, Béatrice Ardisson a conçu et réinventé des ambiances sonores pour des émissions emblématiques cités par les médias, notamment Tout le monde en parle et Tous les dimanches. Sa contribution a été décrite comme une « oreille absolue » et une « signature musicale unique », expressions reprises par les annonces familiales et la presse spécialisée.

Compagne de Thierry Ardisson pendant plus de vingt ans, elle avait gardé le nom d’Ardisson après leur séparation en 2010. Sur les plateaux, son travail restait majoritairement dans l’ombre : elle préférait, selon un hommage évoqué par Christophe Dechavanne, « l’ombre des platines à la lumière des plateaux ». Dechavanne a publiquement salué la mémoire de Béatrice et qualifié sa relation avec elle de complicité rare.

La mort de Béatrice Ardisson s’inscrit dans un contexte relationnel déjà marqué par des liens et des tensions publiques entre personnalités. Pendant des années, Thierry Ardisson et Christophe Dechavanne ont formé un duo proche, mais leurs rapports ont connu des périodes de frictions. Sur le plateau de Quelle époque, interrogé par Léa Salamé, Christophe Dechavanne avait évoqué des propos tenus à son encontre par Thierry Ardisson : « À une époque, il disait partout que je voulais lui faire péter la gueule, alors que j’étais prêt à la lui péter moi-même, sans l’aide de personne ». En réponse, Thierry Ardisson avait répliqué : « Décidément, tu es devenu le Patrice Carmouze de Léa Salamé », une remarque que la production avait finalement coupée au montage.