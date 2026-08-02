Christina Milian retrouve et remercie Lionel qui l’a présentée à Matt Pokora

En vacances à Saint-Tropez avec sa famille, Christina Milian est retournée au club L’Opéra, lieu de sa première rencontre avec le chanteur français Matt Pokora à l’été 2017, et a partagé sur Instagram des souvenirs et révélations sur cette soirée décisive.

La chanteuse américaine, âgée de 42 ans, a publié un carrousel de 13 éléments mêlant clichés récents et archives vidéo pour retracer l’histoire du couple depuis leur première rencontre au cœur de la nuit tropézienne. Sur le réseau social, elle a notamment rendu hommage aux proches qui ont insisté pour les présenter l’un à l’autre.

Entourée de ses enfants et de son compagnon lors de ce retour sur les lieux, Christina Milian a évoqué en quelques mots la façon dont le hasard organisé par des amis a permis à leur relation de démarrer : « Merci de ne pas avoir reculé quand nous avons dit ‘non’ » et « Tous les 🪐 se sont alignés et le destin a fait son travail ! ».

Des retrouvailles symboliques à L’Opéra

Les images publiées montrent le couple souriant au milieu d’un groupe d’amis et d’enfants, dans une ambiance festive sous les lumières de la Côte d’Azur. Les archives vidéo incluses dans le carrousel permettent de suivre visuellement la progression de leur relation depuis l’été 2017 jusqu’à aujourd’hui.

Christina Milian a raconté que lors de la soirée initiale, les deux artistes avaient refusé dans un premier temps de se présenter, avant que l’insistance de leur entourage ne change le cours des événements. Elle a exprimé publiquement sa reconnaissance envers les personnes qui ont organisé cette rencontre, citant notamment son ami Lionel et d’autres proches.

La présence des enfants sur le lieu même de la première discussion apporte, selon la chanteuse, une dimension particulière à ce retour : il s’agit d’un pèlerinage familial qui permet de transmettre aux plus jeunes le souvenir fondateur de la relation des parents. Les séquences montrent la famille réunie, partageant des moments de convivialité avec les amis historiques du couple.

Dans sa publication, Christina Milian souligne la continuité d’une complicité qui, selon elle, a traversé les années. Les clichés et vidéos juxtapositionnés offrent un récit visuel où se lisent l’évolution et la stabilité du lien entre les deux artistes depuis leur rencontre à L’Opéra.

Sur les réseaux sociaux, la publication a suscité de nombreuses réactions de followers, qui ont salué la démarche du couple et l’émotion partagée autour de ce retour sur les lieux de leur première rencontre.