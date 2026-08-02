Nâdiya fait une lourde chute sur scène à La Kermesse perchée sur des talons hauts

Nâdiya a chuté en plein concert lors du festival La Kermesse, perdant l’équilibre sur de très hauts talons devant des milliers de spectateurs avant de se relever et de reprendre la prestation, un incident filmé et largement partagé sur les réseaux sociaux.

La chanteuse, dans la cinquantaine, était montée sur scène pour interpréter ses succès, dont son tube « Et c’est parti… », dans le cadre de la programmation estivale du festival La Kermesse, qui réunit des artistes des années 1990 et 2000 dans plusieurs villes de France. Vêtue d’une tenue de scène stylée et chaussée de talons très hauts, elle a enchaîné des mouvements chorégraphiés lorsque s’est produit le faux pas.

La chute, qualifiée de lourde par plusieurs témoins, a été captée par des spectateurs présents au premier rang et diffusée ensuite sur les plateformes sociales. Immédiatement après l’incident, l’ambiance dans la foule a évolué entre étonnement et encouragement, tandis que les images commençaient à circuler en ligne.

Une perte d’équilibre en plein concert et une remontée rapide sur scène

Selon les séquences publiées, l’artiste a glissé alors qu’elle enchaînait des pas entraînants. La chute s’est produite en une fraction de seconde ; Nâdiya est tombée au sol avant de se relever presque aussitôt. Les vidéos montrent qu’elle a récupéré le micro et a repris sa prestation sans interruption notable.

Sur scène, la chanteuse a affiché un sourire en se relevant, geste relevé par plusieurs spectateurs qui ont applaudi sa réaction. D’après les images et les messages relayés sur les réseaux, elle a poursuivi le concert et assuré la continuité du spectacle pendant plus de trente minutes après l’incident, maintenant l’ambiance auprès du public.

La diffusion rapide de la séquence a suscité de nombreux commentaires d’internautes et d’admirateurs qui ont salué la gestion de la situation par l’artiste. Les vidéos publiées montrent une reprise de la performance sans signe apparent de blessure immédiate, et plusieurs spectateurs ont souligné sa capacité à gérer un aléa en direct.

Le festival La Kermesse, qui fait escale cet été dans différentes villes françaises avec une programmation axée sur la nostalgie des années 1990 et 2000, a continué sa programmation après cet incident sans communication officielle liée spécifiquement à cet événement dans les images et messages partagés publiquement.

Les images et témoignages publiés sur les réseaux sociaux constituent l’essentiel des éléments disponibles au sujet de cette chute et de la réaction de Nâdiya sur scène. L’artiste a poursuivi son set pendant plus de 30 minutes, selon les séquences diffusées publiquement.