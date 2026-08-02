Mort de Kavinsky : l’ami DJ qui s’en était pris à Jordan Bardella désormais menacé de mort

Le DJ français Kavinsky a été retrouvé mort à son domicile parisien le 29 juillet 2026. Sa disparition a suscité une vague d’hommages, mais aussi une polémique sur les réseaux sociaux après un message de Jordan Bardella qui a déclenché la colère d’un proche du défunt et des menaces en ligne.

Artiste reconnu de la « French touch », Kavinsky, qui avait collaboré avec des noms comme Angèle et Justice, laisse un important héritage dans la scène électro française. Plusieurs personnalités et fans ont salué son influence et rendu hommage à sa carrière dans les heures qui ont suivi l’annonce de son décès.

Parmi les hommages, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a publié un message soulignant le rôle de Kavinsky dans la diffusion d’un style musical distinctif : « Il était et restera l’un des plus grands ambassadeurs de la French Touch, avec un style immédiatement reconnaissable : la disparition brutale de Kavinsky, à seulement 50 ans, laisse un vide immense. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches », a-t-il écrit.

Réactions et montée des tensions sur X

La marche des commémorations a été troublée par la réaction du DJ The Toxic Avenger, ami et confrère du défunt, qui a publiquement dénoncé l’hommage émanant d’une figure politique. Sur X, il a adressé à Bardella la phrase directe : « Merci de vous abstenir de cet hommage : La musique électronique vous déteste. »

La réponse a entraîné une mobilisation hostile de certains internautes. Plusieurs commentaires ont ciblé Bardella et exprimé du ressentiment à son égard, certains écrits affirment que Kavinsky ne partageait pas les opinions politiques qu’incarne le président du RN. Des messages cités par The Toxic Avenger rapportent des propos tels que « Lui il t’aimais pas je te le garantit. Il déteste même la plupart des choses que tu incarnes » ou « Il doit se retourner dans sa tombe en sachant que tu lui rend hommage … ».

Dans un second message publié le 30 juillet, The Toxic Avenger a expliqué avoir subi « un torrent de harcèlement » après son tacle à l’encontre de Bardella. Il a mis en avant des propos menaçants reçus sous son premier tweet, citant des personnes affirmant « on s’en souviendra et tu seras le premier qu’on viendra chercher ». Le musicien a également rappelé sa lecture politique de la scène électronique, écrivant que « la musique électronique a été crée par des minorités, et prône des valeurs d’inclusivite, de solidarité et de tolérance », et accusant par contraste le RN de ne pas incarner ces valeurs, en rappelant que, selon lui, le parti avait voté « pour la criminalisation des free party ».

Les échanges en ligne montrent une polarisation entre hommages publics et réactions hostiles liées à l’empreinte politique perçue des auteurs des messages. The Toxic Avenger a publié les éléments de son indignation et des captures des commentaires menaçants sur son fil X, où se concentrent désormais de nombreux témoignages et réactions.