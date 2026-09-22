Après 13 ans de mariage, Chrissy Teigen promet de choisir encore John Legend

Chrissy Teigen et John Legend ont célébré leur treizième anniversaire de mariage au Maroc. La mannequin a rendu public un message consacré à leur vie de couple.

Chrissy Teigen a célébré ses 13 ans de mariage avec John Legend au Maroc. Dans une publication partagée lundi 21 septembre 2026, la mannequin a assuré qu’elle choisirait encore le chanteur et sa famille, malgré les épreuves traversées ensemble.

Elle a accompagné son message de photos et de vidéos de leur séjour. Chrissy Teigen y explique qu’avec les années, le couple redécouvre ce que signifie vivre à deux au-delà de l’éducation de leurs quatre enfants.

Chrissy Teigen et John Legend se sont mariés civilement à New York le 10 septembre 2013, avant une cérémonie organisée quatre jours plus tard au bord du lac de Côme, en Italie. Ils sont parents de Luna, Miles, Esti et Wren.

Leur anniversaire a notamment été marqué par un dîner aux chandelles. Les images publiques montrent une table décorée de pétales de roses, le couple vêtu de noir et blanc et une bougie soufflée sur un dessert.

En janvier, Chrissy Teigen avait déjà évoqué les habitudes qu’elle préfère garder privées devant John Legend, douze ans après leur mariage.