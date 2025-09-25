PSG: Achraf Hakimi brise le silence sur les accusations de viol

Dans une interview accordée à Canal+, le latéral du PSG, Achraf Hakimi, est revenu sur les accusations de viol qui le visent depuis 2023.

Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, est sorti de son silence au sujet des accusations de viol dont il fait l’objet depuis 2023.

L’international marocain, mis en cause après la plainte d’une femme de 24 ans pour des faits présumés survenus à son domicile de Boulogne-Billancourt, a fermement rejeté ces allégations.

Dans un entretien accordé à Canal+, Hakimi a dénoncé « des mensonges » qui, selon lui, ont profondément affecté sa vie et son entourage :

« Je n’ai jamais subi un tel préjudice. C’est douloureux, surtout pour ma famille. Mes enfants sont encore jeunes, mais un jour ils liront ces choses, et c’est très difficile pour moi. Je ne souhaite ça à personne. »



