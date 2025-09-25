PAR PAYS
Live logo
Rechercher

PSG: Achraf Hakimi brise le silence sur les accusations de viol

Célébrité
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
AccueilPeopleCélébritéPSG: Achraf Hakimi brise le silence sur les accusations de viol
Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi
Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi@google
- Publicité-
. .

Dans une interview accordée à Canal+, le latéral du PSG, Achraf Hakimi, est revenu sur les accusations de viol qui le visent depuis 2023.

Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, est sorti de son silence au sujet des accusations de viol dont il fait l’objet depuis 2023.

L’international marocain, mis en cause après la plainte d’une femme de 24 ans pour des faits présumés survenus à son domicile de Boulogne-Billancourt, a fermement rejeté ces allégations.

Dans un entretien accordé à Canal+, Hakimi a dénoncé « des mensonges » qui, selon lui, ont profondément affecté sa vie et son entourage :

- Publicité-

« Je n’ai jamais subi un tel préjudice. C’est douloureux, surtout pour ma famille. Mes enfants sont encore jeunes, mais un jour ils liront ces choses, et c’est très difficile pour moi. Je ne souhaite ça à personne. »


LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Monde

Rihanna et A$AP Rocky accueillent leur troisième enfant et révèlent son prénom

Monde

Prince Archie: Prince Harry et Meghan Markle clarifient son « inscription » à l’Eton College

Nigeria

«J’aime Wizkid, mais nous ne sommes pas en couple», Tiwa Savage démonte les rumeurs

Nigeria

Tiwa Savage: « je suis célibataire depuis trois ans »

Nigeria

Tiwa Savage: « je n’ai pas divulgué ma sextape pour attirer la sympathie»

Nigeria

Nigeria: Omah Lay inquiète ses fans après de nouvelles confidences sur sa dépression

Monde

Melania Trump tactile avec Donald: la main tenue qui intrigue lors de leur arrivée en Angleterre

Monde

Brigitte Macron: des preuves bientôt présentées pour démontrer qu’elle est une femme

Monde

USA: en instance de divorce avec Offset, Cardi B confirme sa grossesse avec Stefon Diggs

Monde

Roi Mohammed VI: première apparition publique de son ex-épouse Lalla Salma depuis leur divorce

VOIR TOUS LES FLASHS