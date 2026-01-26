Chrissy Teigen révèle deux choses qu’elle n’a jamais faites devant John Legend en 12 ans de mariage

Chrissy Teigen a livré, sur le tapis rouge de la nouvelle émission Star Search, un détail de sa vie conjugale qu’elle considère essentiel pour préserver la relève de la passion avec son mari, le chanteur John Legend. Lors d’une interview accordée à E! News le mercredi 21 janvier, la mannequin et auteure de livres de cuisine, mariée depuis 12 ans, a expliqué que maintenir « un peu de sensualité » au sein du couple passe aussi par le fait de ne pas tout partager des aspects les moins flatteurs du quotidien.

Interpellée sur les recettes de longévité de leur relation, Chrissy Teigen a résumé, sur le ton de la confidence, qu’elle n’expose pas certains gestes intimes à son époux. « Pour autant qu’il sache, je n’ai jamais pété ni fait caca », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il s’agit d’une forme de préservation du « côté sexy » qu’elle s’efforce de garder. Teigen, 40 ans, et Legend, 47 ans, ont ainsi choisi d’évoquer leur intimité avec humour et retenue devant les caméras.

Au cours du même échange sur le tapis rouge, l’actrice américaine Sarah Michelle Gellar, également présente pour l’avant-première de Star Search, a partagé sa propre anecdote : selon elle, « des salles de bain séparées » expliqueraient en partie la longévité de son mariage avec Freddie Prinze Jr., union de 23 ans. Ces confidences s’inscrivent dans une tendance observée lors d’événements publics où les couples partagent des recettes personnelles pour entretenir leur vie à deux.

Évolution du couple et rôle de la parentalité

Chrissy Teigen et John Legend n’en sont pas à leurs premières déclarations publiques sur la solidité de leur couple. Lors du gala de la Black Music Action Coalition, en septembre dernier, Legend avait évoqué auprès de PEOPLE le sentiment d’avoir « évolué ensemble en tant que couple ». Le chanteur a souligné que la parentalité avait modifié leurs priorités et contribué à leur maturité.

John Legend a cité les enfants comme un facteur central de ce changement : le couple est parent de Luna Simone, 9 ans, et de Miles Theodore, 7 ans, et a également accueilli des jumeaux, Esti Maxine et Wren Alexander, tous deux âgés de 2 ans. Il a expliqué que vivre des joies mais aussi traverser des tragédies et des épreuves ensemble avait renforcé leur lien, parce que ces expériences prouvent la capacité du couple à surmonter des difficultés conjointement.

Les propos de Teigen et Legend s’inscrivent dans une communication maîtrisée entre vie publique et sphère privée. Tandis qu’elle assume une présence médiatique active — entre interventions télévisées et publications —, il apparaît que le couple choisit délibérément de préserver certains aspects intimes. Le recours à l’humour et aux confidences partagées lors d’avant-premières ou de galas constitue une manière de humaniser leur image sans pour autant dévoiler la totalité de leur quotidien.

Les déclarations rapportées par E! News et PEOPLE documentent un couple qui, selon ses propres termes, a grandi ensemble professionnellement et familialement, en adaptant ses priorités au fil des années et des événements personnels.