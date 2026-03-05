Chris Marques officialise une tournée consacrée aux danseurs professionnels de Danse avec les stars

Chris Marques annonce une tournée nationale entièrement dédiée aux danseurs professionnels de l’émission Danse avec les stars, un spectacle « pensé pour la scène » qui promet de mettre en lumière ces artistes hors du format télévisé, sans compétition ni notation, et destiné à parcourir la France.

Le projet a été présenté par le juré de l’émission via un long message publié sur son compte Instagram. Il y rappelle que, depuis plus de quinze saisons, les danseurs professionnels portent l’émission « sur leurs épaules » et participent à faire entrer la danse « dans le cœur de millions de Français ». La tournée vise à inverser les rôles en offrant à ces interprètes un temps et un espace entièrement consacrés à leur art.

Selon l’annonce, le spectacle se nomme « Danse avec les stars, la tournée des pros ». Il ne s’agira pas d’un concours : pas de notes, pas d’élimination, mais une succession de numéros conçus pour valoriser le travail chorégraphique et la technique des danseurs. L’approche revendiquée est résolument scénique et artistique, distincte des contraintes et du format télévisuel.

Un format scénique axé sur la performance des professionnels

La production promet une diversité de formats de représentation : des soli destinés à révéler le travail individuel des interprètes, des ensembles chorégraphiques, des séquences d’interaction avec le public et des créations visuelles incluant décors, costumes et éclairages conçus pour la salle. L’objectif affiché est de présenter la danse dans un registre immersif où la mise en scène et l’esthétique scénique jouent un rôle central.

Chris Marques se positionne comme metteur en scène du projet. Les chorégraphies seront signées par Jaclyn Spencer, présentée dans le communiqué comme chorégraphe et danseuse, et identifiée comme l’épouse du chorégraphe. Le choix de confier la mise en scène et la direction artistique à des figures directement impliquées dans l’émission souligne la volonté d’assurer une continuité esthétique tout en s’affranchissant du cadre télévisuel.

L’annonce insiste sur le caractère collectif et célébratoire du spectacle : il s’agit de donner une visibilité accrue aux danseurs qui, week-end après week-end à la télévision, accompagnent des personnalités du divertissement. La tournée entend ainsi placer ces artistes au centre du plateau, là où la télévision les présente habituellement comme partenaires et techniciens du succès des célébrités invitées.

Le projet était en préparation depuis plusieurs mois, selon les informations rendues publiques, et l’équipe a travaillé en amont pour adapter des numéros conçus initialement pour la télévision au format d’une représentation vivante. Le communiqué évoque une mise en scène retravaillée pour la salle et des dispositifs techniques pensés pour renforcer l’immersion du public.

Sur ses réseaux sociaux, Chris Marques a exprimé son enthousiasme et celui de l’équipe pour cette « nouvelle aventure », soulignant qu’il est désormais temps de laisser les pros « briller » hors du cadre compétitif de l’émission télévisée.