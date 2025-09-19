Chine : Xi demande à Trump d’éviter mesures unilatérales et discriminatoires lors d’un appel constructif

Le président chinois Xi Jinping a demandé vendredi à son homologue américain Donald Trump d’éviter des restrictions commerciales «unilatérales» et de préserver un climat «non discriminatoire» pour les entreprises chinoises, dont TikTok, lors d’un appel téléphonique qu’il a qualifié de «constructif», ont rapporté CCTV et Chine nouvelle. Xi a exhorté Washington à ne pas imposer de mesures restrictives susceptibles de compromettre les acquis obtenus au terme de plusieurs cycles de négociations et a appelé à offrir un environnement d’affaires ouvert, équitable et non discriminatoire aux entreprises chinoises investissant aux États-Unis.