Chine : quatre morts et dix disparus dans des glissements de terrain au Jiangxi

Quatre personnes sont mortes et dix restent portées disparues après une série de coulées de boue et glissements de terrain dans le comté de Suichuan, dans la province chinoise du Jiangxi.

Quatre personnes sont mortes et dix restent portées disparues après une série de coulées de boue et glissements de terrain survenus samedi dans le comté de Suichuan, dans la province du Jiangxi, dans l’est de la Chine. Les opérations de recherche se poursuivaient dimanche 6 septembre.

À Mingkeng, dans le bourg de Gaoping, trois personnes ont été retrouvées mortes et neuf autres étaient toujours portées disparues dimanche à la mi-journée. Le secteur avait subi plusieurs jours de pluies torrentielles liées au typhon Saudel.

Douze habitations ont été touchées à Mingkeng, dont huit détruites et quatre endommagées. Dans le village de Yangfen, un autre glissement de terrain avait fait deux disparus samedi ; l’un d’eux a été retrouvé mort dimanche après-midi, portant le bilan total à quatre morts.

Plus de 640 secouristes ont été mobilisés dans le comté, avec des équipes chargées des recherches, de l’évacuation et du rétablissement des accès. Les dépôts de boue, qui atteignent par endroits quatre à cinq mètres d’épaisseur, compliquent les opérations dans les zones les plus touchées.

Au total, 5 339 habitants ont été évacués à travers Suichuan. Les autorités locales et provinciales ont activé des dispositifs d’urgence afin de poursuivre les recherches et d’héberger les personnes déplacées.