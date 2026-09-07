Bénin: descente du maire de Cotonou sur les chantiers de réhabilitation d’écoles

​À quelques jours de la rentrée scolaire fixée au 14 septembre 2026, le maire de Cotonou, Luc Gnacadja, a effectué une visite de terrain le vendredi 4 septembre pour évaluer l’état d’avancement des travaux de réhabilitation et de construction dans plusieurs établissements de la ville.

Cette tournée selon les informations rapportées par Africaho a débuté à l’École primaire publique d’Avotrou avant de se poursuivre à Finagnon, Agbato et Gbéto-Sud.

​Le programme municipal porte sur un total de 57 modules à réhabiliter (représentant 174 salles de classe) ainsi que sur la construction de 35 nouveaux modules, soit 216 salles supplémentaires.

Divisés en trois lots, ces chantiers affichaient un taux d’exécution global proche de 60 % lors de la visite. Bien que la livraison totale des réhabilitations fût initialement planifiée pour le 9 octobre, le maire exige que les salles soient fonctionnelles dès la rentrée afin d’accueillir les élèves dans de bonnes conditions.

Les interventions prioritaires concernent notamment les couvertures, les sols et les tableaux, tandis que les finitions telles que la peinture pourront se poursuivre après le retour des classes.

​Sécurité des élèves et vision globale pour les infrastructures de la ville

​La sécurité des écoliers a été érigée en priorité absolue par l’édile, qui a martelé que les chantiers devaient être sécurisés à deux cents pour cent. Les travaux en présence des enfants seront évités autant que possible, obligeant les entreprises prestataires à concentrer leurs interventions sur les week-ends et à rendre les sites propres et sécurisés avant le lundi matin.

​Par ailleurs, cette inspection a permis de mettre en lumière des bâtiments scolaires dans un état de dégradation avancée qui continuent pourtant d’accueillir des centaines d’élèves. Pour Luc Gnacadja, cette vaste campagne de rénovation s’inscrit dans une démarche plus profonde visant à réparer progressivement les infrastructures de la ville, résumée par sa conviction : « Dans réparer la ville, il y a réparer nos écoles ».