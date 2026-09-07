AmCham Business Summit 2026 : le Kenya vise 500 M$ d’investissements

Le Kenya accueillera les 9 et 10 septembre à Nairobi l’AmCham Business Summit 2026, rendez-vous économique États-Unis–Afrique de l’Est qui affiche un objectif de plus de 500 millions de dollars d’engagements d’investissement.

Le Kenya accueillera les 9 et 10 septembre à Nairobi l’AmCham Business Summit 2026, avec l’ambition de convertir les échanges entre entreprises et gouvernements en nouveaux investissements. Le rendez-vous États-Unis–Afrique de l’Est affiche un objectif de plus de 500 millions de dollars d’engagements d’investissement.

La rencontre se tiendra au Windsor Golf Hotel et doit réunir plus de 800 délégués venus d’au moins 30 pays. Les organisateurs prévoient plus de 500 rencontres entre entreprises et responsables publics, avec des discussions centrées sur sept secteurs à fort potentiel.

Le président kényan William Ruto figure au programme parmi les principaux intervenants. Des représentants du gouvernement américain, de l’ambassade des États-Unis au Kenya, de la Banque mondiale et du secteur privé doivent également participer aux deux journées de travaux.

L’agenda couvre notamment l’économie numérique, les minerais critiques, l’énergie et les infrastructures, l’agriculture, l’industrie manufacturière, la santé et les industries créatives. Les échanges doivent aussi porter sur l’accès aux marchés, le financement des investissements et l’évolution du partenariat commercial entre Washington, Nairobi et l’ensemble de l’Afrique de l’Est.

Un sommet tourné vers la concrétisation des investissements

L’objectif de 500 millions de dollars constitue une cible annoncée pour le sommet et non un montant déjà sécurisé. L’AmCham Kenya présente l’édition 2026 comme une plateforme de mise en relation destinée à déboucher sur des engagements mesurables, après plusieurs années de forums consacrés au commerce et à l’investissement entre les États-Unis et la région.

Le directeur général de l’AmCham Kenya, Paul Muthaura, a défendu à l’approche du sommet la nécessité de transformer l’intérêt des investisseurs en opérations concrètes. Le programme prévoit ainsi des sessions de mise en relation B2B et B2G en parallèle des panels de politique économique.

Les organisateurs indiquent que les précédentes éditions ont généré plus d’un milliard de dollars d’engagements cumulés. Ce chiffre relève du bilan communiqué par l’AmCham Kenya. L’édition 2026 devra donc être évaluée à l’aune des accords effectivement annoncés à Nairobi les 9 et 10 septembre.