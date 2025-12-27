Chili : feu vert à la méga‑entreprise du lithium Codelco‑SQM
La société publique chilienne Codelco, premier producteur mondial de cuivre, et la compagnie minière privée SQM ont annoncé samedi la création d’une coentreprise, Nova Andino Litio SpA, dédiée à l’exploration, l’exploitation, la production et la commercialisation du lithium dans le Salar d’Atacama (désert de sel) jusqu’en 2060. Le partenariat public-privé, approuvé par les autorités de régulation chiliennes, vise à mobiliser les importantes réserves du Chili — premier détenteur mondial de lithium — dans un contexte où le pays demeure le deuxième producteur mondial de ce métal léger, essentiel aux batteries des véhicules électriques et à la transition énergétique.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires