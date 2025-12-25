Accueil En Brève Chercheur français détenu en Russie : Moscou dit avoir fait une «proposition» à la France

Chercheur français détenu en Russie : Moscou dit avoir fait une «proposition» à la France

Le Kremlin a annoncé jeudi avoir adressé une proposition à la France au sujet de Laurent Vinatier, chercheur français emprisonné en Russie depuis juin 2024 et susceptible d’être jugé pour « espionnage ». Lors de son point de presse quotidien auquel participait l’AFP, le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré que « des contacts appropriés » avaient eu lieu entre Moscou et Paris et qu’« une proposition a été faite aux Français concernant Vinatier ». « La balle est dans le camp de la France maintenant », a-t-il ajouté, sans fournir davantage de précisions.