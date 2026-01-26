Chelsea s’est imposé dimanche 3-1 sur la pelouse de Crystal Palace lors de la 23e journée de Premier League, un succès marqué par la performance remarquable du jeune Brésilien Estêvão, titulaire et auteur d’un but et d’une passe décisive, qui a battu un record de précocité vieux de plus de trente ans.

Le prodige de 18 ans et 276 jours a ouvert le score à la 34e minute d’une réalisation remarquée, avant de délivrer une passe décisive pour João Pedro dès la 50e minute, contribuant directement aux deux premières réalisations londoniennes et confirmant son impact dans le collectif de Chelsea.

Cette double contribution a permis à Estêvão de rentrer dans l’histoire du club en devenant le deuxième plus jeune joueur de Chelsea à marquer et à délivrer une passe décisive lors d’un même match de Premier League, et le plus jeune à accomplir cet exploit depuis 1993.

Record historique et performance individuelle

Grâce à sa prestation face à Crystal Palace, Estêvão a effacé une statistique qui résistait depuis plus de trois décennies. Le dernier joueur à réussir un doublé but-passe décisive à un âge inférieur au sien était Neil Shipperley, qui avait réalisé l’exploit à 18 ans et 164 jours contre Wimbledon en avril 1993.

Le jeune Brésilien, titularisé d’entrée par l’entraîneur de Chelsea, a su se montrer à la fois décisif et régulier au cœur du match. Son but à la 34e minute a permis aux Blues de prendre l’ascendant avant la pause, puis sa passe pour João Pedro a conforté l’avance de l’équipe peu après la reprise, à la 50e minute.

Sur le plan collectif, cette victoire 3-1 à l’extérieur renforce la position de Chelsea lors de cette 23e journée de championnat, tandis que la prestation individuelle d’Estêvão suscite l’attention pour sa maturité et son efficacité offensive, déjà évoquées par les observateurs après plusieurs apparitions avec l’équipe première.

Le match contre Crystal Palace illustre la progression du jeune joueur dans l’effectif londonien, où il enchaîne les titularisations et les contributions directes aux buts. Son âge exact au moment de la performance, 18 ans et 276 jours, est désormais inscrit dans les archives du club en relation avec ce type d’exploit en Premier League.

Les chiffres officiels du match confirment les temps forts de la rencontre : ouverture du score d’Estêvão à la 34e minute, passe décisive à la 50e minute pour João Pedro, et un score final de 3-1 en faveur de Chelsea sur la pelouse de Crystal Palace lors de cette 23e journée.

Cette rencontre marque un jalon pour le jeune Brésilien dans l’histoire récente de Chelsea, tout en relançant les discussions autour de l’intégration des jeunes talents au sein de l’équipe première. Les archives du club conservent désormais la trace de cette performance, qui met fin à un record établi en avril 1993 par Neil Shipperley.