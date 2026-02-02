Charlotte Casiraghi rend hommage à Britney Spears : « Nous avons rêvé de te ressembler »

Charlotte Casiraghi se trouve actuellement en promotion pour son premier ouvrage, La fêlure, publié chez Julliard. Mère de deux enfants et fille de Caroline, elle était invitée sur le plateau de l’émission C à vous, diffusée sur France 5, ce samedi 31 janvier.

Au cours de cette intervention, après avoir évoqué des souvenirs d’enfance liés à sa tante Stéphanie de Monaco, elle a participé au jeu du « répondeur ». Lors de cette séquence, elle a choisi d’adresser un message à une personnalité qu’elle n’avait jamais contactée auparavant : Britney Spears.

La femme de 39 ans a expliqué qu’elle ne souhaitait pas s’adresser à des personnes décédées ou à d’anciens proches pour éviter d’être émue à l’antenne. Elle a précisé que, pour sa génération, Britney Spears avait incarné beaucoup de choses : des titres devenus indissociables d’une époque, des moments de danse et d’admiration, mais aussi une image publique mêlant perfection apparente et souffrance.

Hommage de Charlotte Casiraghi à la star américaine

Charlotte Casiraghi a cité en exemple des morceaux comme Toxic et …Baby One More Time, estimant que chaque chanson gardait une mémoire et une capacité au mouvement. Elle a ajouté que, dans La fêlure, elle convoque des écrivains et des écrivaines, tout en reconnaissant qu’elle aurait également pu évoquer Britney Spears.

Avant de passer à un autre sujet, elle a affirmé se souvenir et avoir perçu dès le départ que, sous le glamour, la douleur pouvait être tangible. Le journaliste Mohamed Bouhafsi a salué la qualité de sa plume, qualifiant cette intervention de répondeur comme particulièrement philosophique et poétique, puis a proposé aux invités de passer à table.