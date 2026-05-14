Charlotte Cardin à Cannes 2026 : culotte apparente et absence de soutien-gorge sur la montée des marches

Charlotte Cardin, 31 ans, a attiré l’attention sur le tapis rouge du Festival de Cannes ce mercredi 13 mai 2026 en montant les marches pour la projection de La Vie d’une femme dans une robe en dentelle noire signée Saint Laurent, suffisamment transparente pour laisser apparaître sa culotte et l’absence de soutien‑gorge, relançant le débat sur le règlement vestimentaire récemment durci du festival.

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La chanteuse canadienne, connue notamment pour son titre Feel Good, a choisi une création d’Anthony Vaccarello qui épouse sa silhouette et joue sur des effets de transparence et d’opacité, selon des observateurs de la Croisette et des médias spécialisés. Sa montée des marches, accompagnée d’un maquillage nude, d’un chignon plaqué et de bijoux Boucheron discrets, a été largement relayée par la presse.

La tenue de Charlotte Cardin intervient après une première soirée déjà marquée par des choix stylistiques notables sur la croisette, et alors que l’édition 2026 du Festival de Cannes a renforcé l’an passé ses consignes en matière de décence concernant les tenues des invités.

Une robe en dentelle noire signée Saint Laurent qui laisse tout deviner de la silhouette

Pour cette apparition, Charlotte Cardin s’est appuyée sur le travail du directeur artistique de Saint Laurent, Anthony Vaccarello. La robe longue en dentelle noire épouse sa morphologie et mise sur la transparence pour structurer l’ensemble. Selon des comptes rendus de la soirée, l’effet recherché est à la fois élégant et provocant, la dentelle laissant apparaître des zones du corps habituellement dissimulées.

Sur la tenue, on distinguait clairement une culotte noire et l’absence de soutien‑gorge, éléments visuels qui ont rapidement focalisé l’attention des photographes et des commentateurs. Côté accessoires, la chanteuse portait des diamants de la maison Boucheron aux oreilles et aux doigts, et avait opté pour une mise en beauté minimale afin de ne pas surcharger le look.

Ce choix n’est pas inédit pour Cardin : l’an passé, elle avait déjà fait sensation en optant pour une robe très transparente lors d’un événement lié à Kering, remarque la presse mode, ce qui confirme une continuité dans son langage vestimentaire.

La montée des marches de ce mercredi se déroulait dans un contexte de vigilance accrue du festival. Le Festival de Cannes a durci ses règles depuis l’édition précédente, interdisant explicitement la nudité et annonçant des équipes chargées de refuser l’accès au tapis rouge à toute tenue jugée non conforme au protocole. Les invités ont été invités à « préserver une certaine décence », formulation officielle citée par la presse.

Plusieurs personnalités étaient présentes ce soir‑là sur la Croisette, dont Mélanie Thierry, le pilote Charles Leclerc accompagné de son épouse Alexandra, Gillian Anderson en Miu Miu et Demi Moore en Gucci. La robe Saint Laurent de la Canadienne a été l’une des tenues les plus commentées de la soirée, alors que d’autres apparitions jouaient également sur la transparence, comme celle de Leila Bekhti la veille.

La présence de Charlotte Cardin à la projection de La Vie d’une femme et le choix de sa tenue ont de nouveau mis en lumière la tension entre audace stylistique et exigences du protocole cannois.