Charlene de Monaco : sa fleur préférée, la protéa en forme de « gros artichaut »

Au Palais Princier, Charlene de Monaco dispose régulièrement de compositions florales pour agrémenter les espaces intérieurs. Lors d’un entretien, Kevin Billard, le fleuriste attitré de la famille princière, a révélé quelle était la fleur qu’elle préférait.

La princesse, qui réside au palais, s’implique dans la décoration des pièces et confie depuis 2018 l’entretien des bouquets à Kevin Billard, vice‑champion de France des fleuristes et floriste officiel de la famille. Dans une interview accordée en juin 2022 à L’Observateur de Monaco, il a décrit les goûts de Charlene en matière de floral : une attirance pour les ambiances champêtres, les éléments proches de la nature et des teintes plutôt pastel.

Kevin Billard a également indiqué que la princesse affectionne particulièrement les protéas, fleurs qui lui rappellent l’Afrique du Sud, son pays d’origine. Les protéas, souvent comparées à un « gros artichaut », sont réputées comme fleur nationale sud‑africaine ; le fleuriste précise qu’il tente de les intégrer aux compositions dès que possible, malgré leur difficulté d’association.

Charlene de Monaco : leur nouvel espace nature aménagé dans la résidence privée

En avril 2025, Charlene et le prince Albert II ont fait aménager un nouvel espace dans les jardins de leur résidence privée. D’après Monaco‑Matin, Jessica Sbaraglia, fondatrice de la marque Terrae spécialisée dans la création de potagers urbains, a travaillé avec le frère de Caroline de Monaco pour ce projet. Un potager d’environ dix mètres carrés, organisé en trois bacs, a été installé ; Jessica Sbaraglia précise avoir planté légumes et aromates en présence des jumeaux, Jacques et Gabriella. Les cultures comprennent des tomates, courgettes, aubergines, poivrons, fraises et diverses herbes aromatiques, récoltes désormais utilisées et consommées au palais.